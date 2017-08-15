麵包店手搖飲塑膠袋收費 管制範圍擴及10萬家

減塑救地球！環保署今（15）日公告擴大限制購物用塑膠袋，預計明年元旦政策上路，管制對象從原本的2萬家增加至10萬家，一共14大類業者，未來藥局、書局、飲料店、麵包店等店家皆不得提供免費塑膠袋。環保署評估，該計畫每年可讓購物用塑膠袋減量15億個。

「平逡每分鐘就有1部垃圾車量的塑膠廢棄物被倒入海洋，如果現在不採取措施，2050年海裡的塑膠垃圾會跟魚一樣多」，環保署廢管處長賴瑩瑩指出，今年6月紐約舉行聯合國首屆海洋大會期望扭轉海洋惡化，環保署也於今日公告修正「購物用塑膠袋限制使用對象、實施方式及實施日期」，要擴大管制購物用垃圾袋。

環保署從2002年開始推動購物用塑膠袋減量，包含公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、量販店、超級市場、連鎖便利商店、連鎖速食店等7類，約2萬家業者不得提供免費的購物用塑膠袋，本次再新增7類管制對象，包含藥（粧）店、醫療器材行、家電通訊設備零售業、書籍及文具零售業、洗衣店、飲料店、西點麵包店，新納管約8萬家業者，在6都中佔7成。

此外，過去環保署依限制店家販賣的購物用塑膠袋厚度要達0.06mm，本次公告也取消厚度管制，而隨袋徵收的地區轄內量飯店、超市、超商僅能提供兩用袋子，並將生物可分解塑膠材質也包含在管制內，而塑膠袋價格仍維持由業者自行訂定。

藥師公會全聯會、洗衣技術協會、糕餅公會全聯會、出版公會全聯會等皆出面支持該政策，出版公會全聯會副秘書長王宏傑表示，現行如誠品書店、金石堂書店、紀伊國屋書店等書店通路都停止提供購物用塑膠袋，改用紙袋，或使用付費塑膠袋，洗衣技術協會理事長黃游武也說，該政策可以降低業者成本，又能做環保，一舉兩得，早就開始大力推行了。

(中時)