為30多萬元賭債鋌而走險 19歲車手提款時就逮
苗栗縣19歲傅姓男子因積欠30多萬元賭債無力償還，遭詐騙撃團吸收成為車手，他昨天從桃園搭乘高鐵到彰化田中的高鐵站，再轉搭計程車到彰化市民族路，持鄭姓被害人兩張金融卡赴超商提款時，休假的謝姓員警眼尖識破，通報勤務中心派員警盤查後當場將他逮捕，依詐欺罪嫌移送法辦。
彰化警分局中華路派出所謝姓員警，昨天休假前往彰化市曉陽路郵局領錢時，發現1名男子形跡可疑，他覺得有異，立即通報勤務指揮中心，對男子所乘坐計程車進行攔截，他則騎著機車隨計程車至彰化火車站，男子下車到火車站前超商提款，員警抵達支援，上前盤查發現傅男正拿著被害人鄭姓老婦人的金融卡欲提款，被警方當場查獲。
傅男向警方供稱，只是來彰化遊玩，卻無法說出金融卡持有人名字，被帶回盤查後才坦承是車手，並稱三、四個月前，在苗栗玩推筒子，遭到詐賭、還輸了37萬元，因還不起賭資，賭場裡一名吳姓車手頭，叫他去當車手還債。
警方通知鄭姓被害人到案，年近七旬的鄭姓老婦指昨天上午接到自稱檢察官來電，對方在電話裡告知她的金融卡帳號遭毒品集團利用做為毒品交易的人頭帳戶，所以昨天中午就在住家將提款金融卡親手交給傅男，卡片戶頭內共約有2百萬元，都是她的退休金，幸好警方機警及時破獲，讓她得以保住退休金，非常感謝。
(中時)
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