沼氣發電想賣錢 豬農卻碰軟釘子
屏東豬農蘇鵬3年前響應政府政策，投入沼氣發電，今年初能源局為鼓勵畜牧業跟進，每度收購電價從以往2.8元提高至5.0087元，蘇鵬原本發電自用，如今打算賣電換錢，卻被以設備是3年前添購，只能以當時電價計算，讓他氣得大賣：「政府真的在欺騙社會！」
初期蘇鵬經營的中央畜牧場投入4000萬資金建置沼氣回收發電，當時試算以養豬廢水進行沼氣發電可24小時運轉，牧場每天發電量約4000度，一個月可省下4、50萬電費，雖然短期回收困難，但等於投入這塊土地的環境永續。
今年起政府計畫提升設置沼氣發電動能，並分4年編列26億元，每度電收購金額更提高至5元以上，試算後蘇鵬認為，賣電比發電自用更加划算，於是年初嘗試申請轉換；不過日前獲得能源局回覆，當初廠區3台發電機組是在示範獎勵計畫下設置，躉購費率只能採3年前電價。
蘇鵬強調，賣電後須扣繳營業稅、綜所稅等，粗估賣電收入僅剩2元，完全沒有經濟效益；政府口口聲聲說要推動綠能，搬出的大餅又百般刁難，幾乎看得到、吃不到，要畜牧業如何跟進，他覺得領導團隊說得振振有詞，底下基層卻層層阻擋，讓他無奈雙手一攤，氣得大罵「這跟人家說要發展綠能，鬼才相信」。
(中時)
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