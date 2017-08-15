世大運好彩頭 宣傳片奪德國紅點設計大獎
台北世大運即將登場，昨日再推出《其實我們一直都在》的宣傳片，感動不少人。而先前所推出的宣傳片《Taipei in Motion》也傳出捷報，獲得德國紅點設計大獎的傳達設計獎(Communication Design 2017)。
台北市長柯文哲今天下午接見《Taipei in Motion》的製作團隊，並感謝拍攝團隊透過影片將台灣最好的印象呈現出去，並期勉未來有更多優質作品。導演劉耕名則表示，台灣其實一直都有很棒的人才，大家其實都做得到，只是需要更多的時間與機會。
世大運宣傳片先前因為抄襲日本MV加上製作費低落、粗糙而遭到批評，但後來推出的《Taipei in Motion》將運動融入日常生活，在攝影、剪接上都相當有巧思而備受肯定。昨日推出的《其實我們一直都在》，巧妙從選手與觀眾兩個角度拍攝，互相呼應而感人，也受到好評。
(中時電子報)
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