兩岸大學生辯論賽　政大奪冠

「第16屆海峽兩岸大學生辯論賽」15日在台北舉行決賽。（李侑珊攝）

山東師範大學新聞與傳媒學院播音主持系講師譚菲依。（李侑珊攝）

「第16屆海峽兩岸大學生辯論賽」15日在台北舉行決賽，由政治大學奪冠，亞軍則由四川大學奪得，兩岸最佳辯士則由分別政大江運澤及廈大台生劉澍人獲得。大陸評審認為，兩岸青年辯風大不同，大陸辯士重修辭，辯風較傳統，台灣辯手則視野開闊，喜愛大量援引案例，論述豐富度高。

海峽兩岸大學生辯論賽自2002年首辦迄今，已邁入第16個年頭，比賽歷年在兩岸輪流舉辦。而今年兩岸共有16所大學參賽，每隊有5位辯士出賽，台灣及大陸分別派出8校代表隊，在歷經13及14日兩天的小組賽程後，最後共有8強隊伍在15日進軍複賽，台校代表為：台灣大學、政治大學、東吳大學及中興大學，陸校則有：廣西大學、四川大學、廈門大學及雲南大學。

而在今年得獎結果方面，由政大勇奪冠軍，亞軍為四川大學，第3名為東吳大學，第4名雲南大學，第5名則是台灣大學；至於個人獎項部分，今年的兩岸最佳辯士皆由台灣學生獲得，台灣獲獎人為政大法律科技整合研究所碩一生江運澤，大陸獎項則由廈門大學台生劉澍人奪得。

比較起兩岸辯士的辯論風格，山東師範大學新聞與傳媒學院播音主持系講師譚菲依為本次賽事評審；她坦言，在今年所有團隊中，政大辯士團隊的表現，讓她最難忘，當辯論場次論及文化資產保留與否，且是否可從事商業化發展時，團隊能提出義大利、捷克、丹麥及瑞典等國家的古蹟及文創保存做法，呈現視野開闊、思維多元靈活。

至於大陸學生部分，今年大陸辯士的表現趨於保守，相較於台生，辯風較顯嚴謹；對此，譚菲依表示，大陸大學生雖然也對辯論很有興趣，校際及國內比賽的數量也不少，但陸青參加社團的風氣不及台灣學子，大學成立辯論社團的作法並不常見，在課外活動興盛度較不足的情況下，將辯論當作興趣來經營，最後並發展成專業的能量，恐不及台灣，這樣的校園風氣也展現在辯論比賽表現上，導致陸生辯風嚴謹，表達方式較傳統，習慣援引大陸國內的公共議題作為案例。

政大法律科技整合研究所碩一生江運澤，多次參加兩岸辯論比賽；他認為，兩岸辯士所採取的辯論策略不同，台生追求的是論述深度、資料列舉、正反並陳，對於議題的表達多屬政策性辯述，過去辯曾在台灣參加過以反核、反媒體壟斷等公共議題為主的辯論賽，但大陸較偏好價值性辯論，對於修辭、口語表達較重視，風格有所不同。

廈門大學經濟學院台生劉澍人說，他台灣就讀松山高中時，便時常參加辯論比賽，這次能代表陸校參賽，呈現兩岸青年可透過語言辯論來交流，各取所長。

(旺報)