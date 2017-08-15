飛彈來了？！兩電台意外發警訊 關島人嚇壞

在北韓威脅8月中要發射4枚飛彈，攻擊關島附近海域後，關島兩家電台意外廣播國民緊急危險警訊，由於時機敏感，讓當地民眾以為大難臨頭。

據《衛報》（The Guardian）與法新社15日報導，一家音樂台與基督教電台在當地時間凌晨12.25警告聽眾，關島附近發生不明緊急狀況。然而，國民危險廣播極罕見，用以警告民眾迫在眉睫的威脅，如軍事打擊，或是恐怖攻擊等。

警告前後持續了約15分鐘，當地官員後來強調，真正的緊急訊息會說明威脅的種類。

(中時電子報)