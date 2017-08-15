王瞳拍戲拍到一半停電！還有人受困電梯

王瞳拍戲拍到一半停電，趁空開臉書直播詢問狀況。(取自王瞳臉書)

用電量創新高，傳出全台大停電，本土劇女星王瞳也開直播，透露在土城拍戲拍到一半，突然停電了，與網友互動的過程中，還不時冒出「到底是怎樣」、「到底是發生什麼事」，被網友告知後，才知道全台停電，表情看起來相當無奈。

正在趕拍8點檔《幸福來了》的女星王瞳，趁著停電空檔開臉書直播與網友互動，不過她也透露今天戲份還有很多沒拍完，至今土城電還沒來，一度擔心詢問工作人員：「我們會不會今天拍不完…」之後更搞笑要網友，有開冷氣的快把冷氣關掉。

甚至還有一位網友向王瞳回報，自己正被困在電梯中，等人來救援，令王瞳驚訝對方的淡定。

(中時電子報)