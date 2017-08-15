大潭機組全跳脫 新北桃園基隆工業區也停電

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今下午4時51分台電桃園大潭電廠6部機組跳脫，供電容量減少約400萬瓩，電力系統頻率瞬間降低，因而自動啟動低頻電驛的安全保護措施，造成全台多處停電。

台電表示，台電現已緊急處理中，陸續恢復供電，台電將同步儘速確認大潭跳脫原因，請民眾放心。

工業局工業區組組長陸信雄表示，目前統計部分工業區廠區跳電，新北市土城工業區大部分廠區都跳電，桃園觀音工業區和基隆大武崙工業區都發生局部跳電，目前災損狀況與損失金額還在評估。

(工商)