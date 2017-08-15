魚池主街區突停電 鄉民傻眼

日月潭行政區域所在地魚池鄉之主街區魚池、東池兩村，以及鄰近的新城村，剛剛在下午4點多突然停電，有數千人生活受影響；5點鐘左右，南投市軍功里一帶也穿出停電。台電表示，初步了解，應是高壓輸電幹線出了問題，導致變電所跳電，已全力排除故障中。

下午5點19分，魚池與南投兩地，同步恢復供電。

(中時)