中興紙廠歷史再現補助 文化部釋善意
立委陳歐珀今天（15日）邀集文化部官員，赴宜蘭縣五結鄉中興文化創意園區等地視察，縣府文化局提出3.1億餘元補助的「宜蘭中興紙廠歷史場景再現計畫」，文化部釋出善意，回應說「原則上是可核定」。但「台灣音樂史博物館」落腳園區，文化部認為，選址考量多，縣府應有替代方案，「不要將雞蛋放在同一籃子裡。」
縣府文化局提出的再造歷史現場專案包括區域性田野調查、公共空間活化參與、社區自造實驗、有形文化資產設計與修復再利用等，總預算3.9億餘元，申請文資局補助3.1億餘元，地方配合款近8000萬元。
立委陳歐珀說，宜蘭鄉親對中興文創園區期待很深，縣府也在爭取相關預算，盼能與相關部會共同打造園區，但怎樣啟動、開始？文化部其實是主角。
李連權表示，中興文創園區有幾個方向是值得肯定，如前店後廠的概念，逐漸聚集整個產業鏈；規畫藝術家進駐可讓整體創作能量更強，使園區散發吸引人的地方；縣府提出的計畫已抓到在地化、歷史紋理等精髓，在指日可待的期間內，文化部會盡量來協助核定。
對於「台灣音樂史博物館」落腳中興文創園區，李連權表示，台灣音樂史博物館全台就只有一個，文化部還在規畫，也沒到選址的階段，所考量的比較複雜，歡迎宜蘭縣政府努力爭取，但不要將雞蛋放在同一個籃子裡，風險會比較低。
(中時)
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