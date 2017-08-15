全台大跳電 雙北許多地區受到影響
全台各地今日下午傳出大跳電，目前傳出桃園、新竹、彰化、南投等縣市部分地區大停電，詳細原因仍在調查中。據台電調查，位於桃園觀音區的大潭電廠6部機組全部跳電，災情慘重。台電表示，全省都有停電，將先由南部復電。
以下是雙北停電情形：
台北市，信義區、萬華區、大安區、中山區、北投區、松山區、士林區、中正區傳出停電。北市消防局表示，截至17時24分，目前北市12個行政區各有部分區域停電，受理案件統計電梯受困23件，冒煙查看8件。目前新光三越A11全館停電，信義區不少大樓停電中。士林區的大葉高島屋目前也停電。台北市大路口包括忠孝基隆、基隆松隆、忠孝松山、中山愛國、重慶民族、承德民族等均失去電力，目前已由各分局派員現場疏導，號誌工程隊並將針對大路口送發電機以維持電力及號誌運作，但完全修復要視台電查處情形。
新北市受影響區域為板橋、莒光、裕民、重陽、光興、樹林、頂埔、金山、萬里、平溪、雙溪、瑞芳、九份分隊，上述分隊案件皆以電話通知派遣，截至1800共計接獲56件電梯受困案，未造成人員傷亡。據了解，新北市4000處路口號誌，粗估有1350處停擺約三分之一，僅貢寮區未受影響，因適逢下班時間，各地交通大打結。
(中時電子報)
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