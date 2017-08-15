全台大停電 北市大型醫院醫療、門診不受影響

全台各區紛紛傳出停電訊息，攸關人命的醫院運作最令人關心。目前北市的台大、萬芳、新光、北榮、三總、馬偕、振興、台北長庚和林口長庚均表示電力沒問題；位於北市信義區的台北附醫，行政辦公室雖傳停電，但醫療部分有緊急供電系統，不影響病人；北市松山區的台安醫院，其公共區和辦公室雖有停電，但已啟動緊急發電機，手術和看診均不受影響。

(中時)