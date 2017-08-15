全台大跳電 高鐵台鐵北捷均未受影響

台電大潭電廠跳脫，造成全台大跳電。（本報資料照片／賴佑維攝）

（18：03更新）台電桃園大潭電廠6部機組在今下午4時51分跳脫，供電容量減少約400萬瓩，造成全台多處停電。不過據了解，桃園機場與竹科並未受影響，高雄楠梓加工區、南科、桃園機場也未停電。高鐵、北捷、機捷均正常運行。

此外，在交通部分，台鐵冬山站、嘉義=林鳳營間、高雄港區、基隆港部分碼頭停電，氣象局也停電，但皆不影響營運。

台鐵表示，嘉義=林鳳營間台電供電系統無電，該區間各站(站內照明及空調設備)改使用發電機發電，目前無影響行車。

另外，台鐵指出，冬山站不明原因全站停電，目前由緊急發電機供電，不影響行車，已通報臺電處理搶修。

高鐵部分，高鐵桃園站一度停電10秒，緊急啟動備援電力，列次不受影響。高鐵表示，目前供電無虞，全線正常行駛，不受跳電影響。因於高鐵為公共運輸事業，屬重要運輸系統，為優先供電區，不會受到限電影響，全線維持正常行駛。

高鐵列車行駛牽引電力取自台電特高壓雙迴路系統，為高消耗功率設備，無法以UPS滿足列車行駛所需，並不會採用自有電力設備發電，所有鐵路運輸系統皆為此種方式。

捷運部分，北捷、機捷均未受停電影響。

台灣港務公司表示，高雄港篷萊區(鄰近鼓山與鹽埕區)部分停電，基隆海港大樓及西二至西八碼頭停電。但不影響高雄港碼頭運作，基隆港貨櫃中心亦正常作業。

(中時電子報)