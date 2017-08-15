國產契作硬質玉米抽檢 全數非基改
農糧署為區隔國產硬質玉米與進口玉米市場，今年擴大國產硬質玉米留樣與抽檢作業，已收穫的國產硬質玉米，經檢驗結果全數合格，沒有基因改造成分。
農糧署表示，國產硬質玉米今年收穫面積約1.12萬公頃，產量7.5萬公噸，種植農戶約1.2萬戶。為與進口玉米建立市場區隔，農糧署要求各農會收購硬質玉米時，應逐戶辦理留樣；農會銷售玉米籽實時，也應留取籽實樣品。
農糧署隨機抽選千分之五以上的樣品，共檢驗67件玉米籽實，檢驗結果全數不含基因改造成分。
農糧署為提高我國糧食自給率，輔導農會以每公斤9元契作收購硬質玉米，收購價格較近年進口玉米每公斤單價6至8元高。
國產硬質玉米具有新鮮、非基因改造、品質優良等特點，是製作玉米粉產品與動物飼料的最佳原料，南部農會已規畫於今年秋作，推動硬質玉米產銷履歷示範，提升品質及安全性，國內消費者、食品加工業者與飼料廠商可以安心使用。
(中時)
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