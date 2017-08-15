全台大停電 警方趕緊疏導下班車潮

台電大潭電廠機組跳電，桃園市平鎮區台66快速道路、中豐路口號誌也沒電，警方趕緊以人力指揮交通。（賴佑維攝）

台電大潭電廠機組跳電，桃園市平鎮區台66快速道路、中豐路口號誌也沒電，警方趕緊以人力指揮交通。（賴佑維攝）

台電因大潭電廠機組跳電，導致全台部分區域停電，桃園市平鎮區中豐、台66橋下交通號誌也因此停電，因正值下班尖峰時刻，大量車潮打結，桃園市平鎮警分局獲報趕派員警出動以人力指揮交通。

平鎮警方表示，全區多處停電，除出動巡邏外，也接獲大量民眾報案，員警也趕緊出動指揮交通。

(中時)