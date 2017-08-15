仍放棄治療乳癌 最大原因竟是「年紀大」！

3年前確診乳癌4期的李小姐（右），經治療後狀況穩定，至今均未復發。（倪浩倫攝）

國內每年新增1萬多名乳癌患者，其中復發率高、存活率低的HER2陽性患者超過2成，卻有12％民眾選擇當逃兵，採鴕鳥心態或尋找偏方。國內分析發現，其最主要原因為「自認年紀大了」，認為沒必要再接受治療。醫師強調，現今國內女性平均餘命達87歲，就算65歲罹病，只要好好治療，仍有22年的歲月可享受。

55歲的李小姐，6年前自己發現右乳房有硬塊，且乳頭凹陷、不斷分泌液體，但上網搜尋發現，化療可能出現掉髮、嘔吐等副作用，故選擇逃避不就醫，就這樣拖了3年，才在無意間被家人得知下，被「力勸」前往治療，但此時病情已惡化到晚期，癌細胞轉移到骨頭、肝臟、肺臟等多重器官。

收治該病例的台灣乳癌治療權威、高雄小港醫院院長侯明鋒表示，乳癌真的沒有那麼可怕，「怕的只是未及時治療」，只要接受完整療程，早期乳癌的5年存活率可超過9成，就算是3期也有8成、4期則約30~45％；李小姐在接受治療後，至今3年都沒有復發，狀況穩定。

國內每年新增約1萬多名乳癌患者，其中有2成患者的HER2基因呈陽性，侯明鋒解釋，HER2陽性乳癌最為惡性，具中高復發風險，如果未接受標靶治療，存活率較陰性者低約4成，只要接受抗HER2標靶治療後，可降低24~46％的復發風險；他說，健保自2010年開始，便有條件的給付HER2標靶治療。

但儘管有健保給付，卻有12.5％癌友未正確治療，根據侯明鋒率領的乳癌團隊調查發現，最主要原因是「自認年紀大了」、沒有治療必要，該族群高達4成。侯明鋒說，對現今65歲的國內女性來說，還有22年的餘命，只要及早妥善治療，絕對還有很多時間能享受人生、含飴弄孫。

(中時)