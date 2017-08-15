全台大跳電 YouBike可靠柱直接還車

15日下午4時51分桃園大潭電廠6部機組跳脫，因供電容量減少約400萬瓩，電力系統頻率瞬間降低，因而自動啟動低頻電驛的安全保護措施，造成全台多處停電，台電現已緊急處理中，陸續恢復供電，桃園區營業處長郭芳楠表示，大概有100多條饋線受影響，詳細還在統計。

YouBike站受停電影響，桃園市交通局表示，目前部分租賃站因停電造成無法還車情形，經洽詢YouBike公司表示民眾可以直接於場站靠柱還車，YouBike公司會將該筆租借記錄做為電力供給異常予以取消。

(中時)