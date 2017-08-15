苗栗許多鄉鎮也停電　公務員和民眾抱怨連連

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大湖鄉公所停電，照明不足，冷氣和吊扇都停擺。（大湖鄉公所提供）

苗栗縣目前有苗栗、苑裡、大湖、南庄、後龍、竹南、獅潭、泰安、公館、苑裡及頭屋等鄉鎮市停電，戶數尚待統計。無預警停電，冷氣和吊扇都停擺，公眾單位員工和洽公民眾汗流浹背，頻對台電抱怨。

苗栗地區也因停電，部分交通號誌停擺，上下班時段跟著影響行車。

(中時)