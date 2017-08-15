全台電力秀逗 台南11區停電 10餘分鐘後復電
全台跳電！台電輸送電力系統今天下午4時51分突然秀逗，台南新營、北門、鹽水、六甲、後壁、柳營、東原、七股、下營、佳里、學甲等11個區域下午5點左右驚傳無預警跳電，讓許多民眾議論紛紛，如山上區約千戶停電，但大約10分鐘就復電，有的區域則18分鐘後復電。
台電台南區營業處副處長邱華龍說，因是局部地區短時間跳脫停電，很快就復電，台南區處並未統計台南地區停電戶數，故障原因也正由台電總處調查中。所幸，這波意外停電也未衝擊南科、高鐵等。
停電區中柳營奇美、麻豆新樓醫院等醫療院所，因有備用電力，並無受到影響。停電時，學甲則傳出1人電梯受困，所幸已脫困。
(中時)
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