世大運》美國隊官網推薦臭豆腐等台灣五大美食
台北世大運開幕在即，美國代表隊在他們專屬的官網上推薦來台必嘗的五大美食，其中最高難度莫過於臭豆腐了，其他的還有麻糬、爌肉、鳳梨酥以及珍珠奶茶。
美國隊官網上針對臭豆腐(Stinky Tofu)的描述：它是世界上最有爭議性的零食，但它在台北卻是一種極度受歡迎的發酵小吃，它通常出現在夜市，對於喜歡刺激性小吃的人來說這是必嘗的選擇，但對於不敢嘗試的人這是最痛恨的小吃，但不論如何，來到台灣都應該要勇於嘗試一下。
珍珠奶茶(Bubble Tea)：台灣夏天雖然非常炎熱，但隨手都可以看到冰飲店，其中最有名氣的就是珍珠奶茶，大多數的人都認為這是一種飲料，但它還包含的咀嚼的口感。這是台灣從20世紀80年代研發出來的冰飲，至今已在全美盛行，來到台灣這是不可錯過的飲料。
鳳梨酥(Pineapple Cake)：這是一種台灣普遍性的甜食，街頭上經常可以看到專賣店，麵皮內包著鳳梨餡，酸甜口感極佳，偶爾還可嘗到多變化的內餡，你一定會喜歡。
麻糬(Mochi)：源自於日本的麻糬，是全天候都可以品嘗的甜點，外皮是用甜米製成，餡料大多是甜的，充滿著咀嚼感覺，在西方世界少有，在台灣卻是正宗美食。
爌肉(Braised Pork Belly)：台北街頭巷尾的餐飲店、餐廳或是酒店都能看見的小吃就是爌肉，它可以熱食也能涼拌，當它夾在饅頭一起品嘗(刈包)更加美味，你絕對不能錯過。
(中時電子報)
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