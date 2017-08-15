台南市議會第3屆議員選區調整案 中選會審議通過
台南市議會第3屆議員選舉區劃分調整案，今天經中央選舉委員會委員會議審議通過，將於今年12月24日前發布公告，台南市將從現有18個選區，調整為13個選區。
台南市選委會指出，此次選區調整係依據選罷法規定，考量行政區域、人口分布、地理環境、交通狀況、歷史淵源及應選出名額等6項劃分原則，使選區規模及應選名額適中，並兼顧婦女保障及偏鄉地區特性。
審議通過的選舉區劃分如下：
第1選區：後壁、白河、東山、鹽水、新營、柳營區。
第2選區：北門、學甲、將軍、七股、佳里、西港區。
第3選區：下營、六甲、麻豆、官田、大內區。
第4選區：楠西、南化、玉井、左鎮區。
第5選區：善化、安定、新市、山上、新化區。
第6選區：安南區。
第7選區：永康區。
第8選區：北、中西區。
第9選區：安平、南區。
第10選區：東區。
第11選區：仁德、歸仁、關廟、龍崎區。
第12選區平地原住民。
第13選區山地原住民。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。