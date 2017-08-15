台南市議會第3屆議員選區調整案 中選會審議通過

台南市議會第3屆議員選舉區劃分調整案，今天經中央選舉委員會委員會議審議通過，將於今年12月24日前發布公告，台南市將從現有18個選區，調整為13個選區。

台南市選委會指出，此次選區調整係依據選罷法規定，考量行政區域、人口分布、地理環境、交通狀況、歷史淵源及應選出名額等6項劃分原則，使選區規模及應選名額適中，並兼顧婦女保障及偏鄉地區特性。

審議通過的選舉區劃分如下：

第1選區：後壁、白河、東山、鹽水、新營、柳營區。

第2選區：北門、學甲、將軍、七股、佳里、西港區。

第3選區：下營、六甲、麻豆、官田、大內區。

第4選區：楠西、南化、玉井、左鎮區。

第5選區：善化、安定、新市、山上、新化區。

第6選區：安南區。

第7選區：永康區。

第8選區：北、中西區。

第9選區：安平、南區。

第10選區：東區。

第11選區：仁德、歸仁、關廟、龍崎區。

第12選區平地原住民。

第13選區山地原住民。

(中時)