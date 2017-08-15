大跳電 世大運2練習場館受影響

全台大跳電，世大運發言人楊景棠表示，目前受停電影響場館有2座，松山高中籃球館及板樹體育館約於16:52停電，停電當時並無選手練習。

楊景棠表示，原本安排於該場地練習的隊伍正在路上，透過主營運中心協調已安排至其他練習場館練習，加拿大隊則堅持前往影響不大的松山高中籃球館。

另外，選手村目前不受影響，正常營運中。如果遇到大規模供電問題。將啟動緊急應變機制如緊急發電機維持營運。

(中時)