我家停電了！新竹縣府1999接到手軟
今(15)日桃園大潭電廠6部機組跳脫，造成全台多處停電，新竹縣政府1999為民服務專線下午塞爆，服務人員電話接到手軟。
根據竹縣府統計，目前接獲停電路段竹北有：光明一路、縣政五路、縣政九路、光明六路；芎林鄉：文山路；新豐鄉：莊敬街、龍華街。
新豐目前增加瑞興村及竹北中正東路都是停電狀況，關西鎮東安里也停電了。
因無預警停電，新竹縣政府文化局8/15（二）晚上六點起因安全考量全區暫停開放（含圖書館、自修室）。新竹縣政府警察局也已經通報所有外勤員警，加強交通疏導，務求民眾平安。
(中時)
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