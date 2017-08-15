中油代誌大條！全台大跳電竟是因人為操作錯誤

台電大潭電廠大跳電，原因竟出在中油人為操作錯誤，導致斷氣2分鐘。（本報資料照片／賴佑維攝）

中油代誌大條！台電大潭電廠今天大跳電，原因竟出在中油人為操作錯誤，導致斷氣2分鐘，中油稍晚將於經濟部召開記者會說明。

中油表示，經查由台中接收站供氣到大潭隔離站，因大潭隔離站要更換電源供應器，操作人員不小心誤觸導致關斷閥啟動，導致斷氣，斷氣約兩分鐘才恢復。

大潭發電廠位在桃園市觀音區大潭里，是台灣最大的天然氣電廠。

(中時)