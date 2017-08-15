新法將上路　去角質不可再含塑膠微粒

海洋已有許多垃圾，塑膠微粒則是體積最小但傷害很大的汙染源。（環保局提供）

桃園市政府環保局本月起配合環保署公告，進行限制含塑膠微粒的化粧品與個人清潔用品製造、輸入及販賣的宣導，環保局表示，塑膠微粒是指粒徑範圍小於5公釐，作為人體去角質或清潔用途之固體塑膠顆粒，其材質包括生物可分解塑膠，經過沖洗流到大海後，因為無法自然分解，會蓄積在水生生物體內，造成環境及生態危害。

環保署在2016年8月23日預告草案後，本月訂定「限制含塑膠微粒之化粧品與個人清潔用品製造、輸入及販賣」，未來將不得製造、輸入、販賣含塑膠微粒的洗髮用化粧品類、洗臉卸粧用化粧品類、沐浴用化粧品類、香皂類，磨砂膏和牙膏，違法製造、輸入者可最高可罰30萬元，違法販賣者則會處以1200至6000元罰鍰。

環保局表示，此法規將分成2階段實施，含塑膠微粒的合法洗髮用化妝品類、洗臉卸妝用化妝品類、沐浴用化妝品類、香皂類、磨砂膏、牙膏及個人清潔物品，除了去年8月23日前已製造或輸入者外，給予半年緩衝期，延長至明年7月1日起不得製造、輸入和販賣，其餘則在明年1月1日生效，環保局本月起將開始宣導，呼籲業者不要再進口、販賣含有塑膠微粒的產品。

(中時)