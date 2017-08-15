犠牲為了誰？ 抗戰烈士祠堂遭鄰居蠶食

陳蘊瑜將軍在貴州的衣冠塚，看似還算完整，但週遭已不成樣了。(圖/陳瑾提供)

今年是全面抗日戰爭的80週年，中國大陸也有許多紀念抗戰的活動，但是真正值得維護的抗戰歷史文物卻沒有得到應有的重視，殊為可惜。曾經參與淞滬會戰、南京保衛戰、徐州台兒莊會戰的抗戰英烈陳蘊瑜將軍，他在貴州的烈士祠堂，遭到惡鄰的非法施工而逐步破壞，陳將軍的後人借用林徽音的《哀三弟恒》詩句：「而萬千國人像已忘掉，你死是為了誰？」希望各界能關心民族記憶不容私心毀壞。

陳蘊瑜將軍(1900-1938)是貴州人士，在松滬會戰期間堅定蘇州河，是最晚撤出戰場的部隊，並且很快就投入南京保衛戰當中。遺憾的是，陳蘊瑜將軍在徐州會戰期間犠牲，沒有能夠見到戰爭結束。

在衣冠塚的附近，相關碑文與紀念物已被破壞，鄰居的雜物也都堆在塚前。(圖/陳瑾提供)

在抗戰勝利後，陳將軍是政府明定的烈士，將其陵墓與故居都保留，在1941年完成陳蘊瑜將軍烈士祠與衣冠塚。即使歷經大陸變色與歷次政治動盪，烈士祠仍能幸運的留存。到了改革開放後，終於在2009被貴州文物保護單位明定為「近現代史蹟」，是官方認可的抗戰歷史史蹟。

但是在1980年代末，有一村民流浪於此，在烈士祠的茶水棚下蝸居，結果幾十年下來他逐步擴張自蠶食鯨吞，破壞烈士祠的建築，包括外牆、屋頂，甚至外圍都被商舖給侵佔，如此大動作施工，完全無視大陸當局的文物保護法，也實在令人感到匪夷所思。

大陸在1950年進行土改後，許多土地產權都被平均瓜分，造成文物保存的困難，即使文化保護單位明定需要保護，但是土地產權並有確定，許多亂象也因此發生。現在的中國大陸在國際地位與經濟實力都在快速成長，但是在文化與歷史上顯然仍有許多不足之處，近年大陸相當重視文化軟實力，而軟實力的核心根源往住來自真實的歷史保存，對於抗戰歷史史蹟的維護必然是重要的一步。

(中時電子報)