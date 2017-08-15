台北部分範圍停電 臨時開二級災害應變中心

全台大停電！受到台電大潭電廠跳電影響，根據台北市回報，目前北投、大安、萬華、內湖、松山、士林、信義皆有部分範圍停電狀況，百貨公司、商家等都受影響，目前仍在清查中。

台北市政府也緊急透過產業局跟台電聯繫，確認北市受停電影響的範圍和搶修狀況。至於各局處主動回報的狀況，天文館青發處、動物園、兒童新樂園沒有受影響，台北捷運未受停電影響，正常營運。

另奉市長指示，北市0815停電災害應變中心於今日即時二級開設，消防局、警察局、衛生局、交通局、 產業局、秘書處媒體事務組、民政局、捷運公司、北水處、兵役局、臺北市後備指揮部、憲兵 202 指揮部、公用天然氣事業、台電公司台北市區營業處、中華電信公司台灣北區分公司立即進駐，各區災害應變中心亦同時成立。

(中時)