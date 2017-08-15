815全台大跳電　南科園區未受影響

全台大跳電，南科園區未有災情傳出。（莊曜聰攝）

受到台電桃園大潭電廠六部機組跳脫影響，全台各縣市紛紛傳出跳電狀況，台南市曾文溪以北地區多處停電，台鐵嘉義段到林鳳營間車站停電，改使用發電機發電，正線運輸營運則未受影響，僅一溪之隔的南科園區及善化、新市等地，幸未受到跳電事件波及，園區廠商並未有災情傳出。

(中時)