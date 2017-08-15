全台停電 新北傳37起電梯受困意外
桃園大潭電廠6部發電機組下午跳電，造成全台大停電，新北市板橋、三峽、中和、新店、新莊、汐止、三重等地區也因停電，傳出37起電梯受困案，消防局派員協助處理陸續均已排除，幸未造成人員傷亡。
由於台電大潭電廠跳電影響，新北市在4時55分就接獲新莊八德街鳳凰花開社區的電梯受困報案電話，由於停電範圍迅速擴大，中和、新店、三峽、金山、板橋、汐止、蘆洲、土城等地區也傳出停電狀況。
由於事發在下午5時左右，中和環球百貨、大潤發及新店家樂福等都傳出停電狀況，業者也疏導民眾出場。另有不少交通號誌也因停電而停擺，造成部分路口交通陷入混亂，也有部分民眾則是因為突然停電受困電梯，消防局也接獲許多求助電話。
新北市消防局統計，迄下午5時47分止，新北市共有37件電梯受困案，陸續均已排除，無人傷亡。
另外，世大運位於新北市的各場館，除板樹體育館（籃球練習）有受到跳電影響外，其他競賽場館均正常供電，原訂前往板樹體育館練習的美國隊，也已協調至北投會館練習。
(中時)
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