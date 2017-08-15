全台大停電 高醫、高榮等醫院沒停電

今天下午全台大停電，高雄市高醫、高雄榮總、市立聯合醫院、國軍高雄總醫院等都沒有停電，院方表示，如果碰到停電，有備用發電機應變，不會影響運作。

停電也波及馬路號誌，高雄市包括中華路、民族路等主要幹道，今天下午也因停電而號誌停擺，警方緊急通知員警主動加強交通疏導，幸好，停電很快就復電，交通影響不大。

(中時)