蜜蜂分巢搬家 湧入石縫難得畫面

數以萬隻的蜜蜂搬家，湧入石縫過程精彩特別。(沈揮勝攝)

數量驚人，畫面難得。(沈揮勝攝)

剛開始只有寥寥幾隻。(沈揮勝攝)

幾分鐘後數百隻，然後迅速快增到數萬隻集體進洞。(沈揮勝攝)

南投縣日月潭地區，最近連續傳出有民眾目睹野生蜂群搬家之特殊景況，數以萬計的本土種中國蜂群飛到新家上空，隨後湧動迅速進入石洞。專家說，以季節論，此刻的遷徙行為多與分巢有關，意即新蜂后出生，老蜂后把巢位讓給新族群，帶領舊班底另找新住處。

養蜂數十年、對蜜蜂生態有深度了解的前魚池鄉農會常務監事謝棟漢，以及蜂農盧薰遠和呂右文、生態解說員葉建興表示，台灣原生蜜蜂「中國蜂」之遷徙，大致有寒流前之降遷、春夏分巢等兩種狀況；另，食物來源有巨大變動時，也可能遷徙。

他們說，此刻8、9間雖非分巢熱季，但仍有部分族群會育出新蜂后。舊族群讓出住處後，必需另尋棲身處，蜂農們就利用牠們這個特殊習性，以木頭板材釘製適合牠們居住的箱洞，擺放在蜜源充足且安全的地點，等候牠們選擇入住。

謝棟漢說，有經驗的蜂農擺了10箱，被進駐7、8箱並不難，意思就如同「我幫蜜蜂蓋屋，牠們自己就會搬進來」，不過近兩年蜂群大減，成功率往往是10分之1都不到。

葉建興、盧薰遠說，能夠看到蜜蜂先發部隊擇屋、衛兵圍聚看守、主蜂群群飛並大量湧動鑽入新巢，是很值得高興的事，因為機會很難得，需要有好眼福與好運氣。

(中時)