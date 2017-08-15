蜜蜂分巢搬家 湧入石縫難得畫面
南投縣日月潭地區，最近連續傳出有民眾目睹野生蜂群搬家之特殊景況，數以萬計的本土種中國蜂群飛到新家上空，隨後湧動迅速進入石洞。專家說，以季節論，此刻的遷徙行為多與分巢有關，意即新蜂后出生，老蜂后把巢位讓給新族群，帶領舊班底另找新住處。
養蜂數十年、對蜜蜂生態有深度了解的前魚池鄉農會常務監事謝棟漢，以及蜂農盧薰遠和呂右文、生態解說員葉建興表示，台灣原生蜜蜂「中國蜂」之遷徙，大致有寒流前之降遷、春夏分巢等兩種狀況；另，食物來源有巨大變動時，也可能遷徙。
他們說，此刻8、9間雖非分巢熱季，但仍有部分族群會育出新蜂后。舊族群讓出住處後，必需另尋棲身處，蜂農們就利用牠們這個特殊習性，以木頭板材釘製適合牠們居住的箱洞，擺放在蜜源充足且安全的地點，等候牠們選擇入住。
謝棟漢說，有經驗的蜂農擺了10箱，被進駐7、8箱並不難，意思就如同「我幫蜜蜂蓋屋，牠們自己就會搬進來」，不過近兩年蜂群大減，成功率往往是10分之1都不到。
葉建興、盧薰遠說，能夠看到蜜蜂先發部隊擇屋、衛兵圍聚看守、主蜂群群飛並大量湧動鑽入新巢，是很值得高興的事，因為機會很難得，需要有好眼福與好運氣。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。