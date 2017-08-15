大葉高島屋停電 逛街民眾湧上街頭
北市天母地區在下午4點53分發生停電，包括天母棒球場、大葉高島屋都一片漆黑，逛百貨公司的人紛紛走到廣場，附近托兒所、老人養護中心，也都集中空地，避免待在悶熱的室內。
大葉高島屋除了緊急證明有亮光外，電梯、冷氣都停止運作，許多用餐的顧客也都走到馬路上準備要離開，業者趕緊啟動柴油發電機支應緊急用電。
天母一處有托兒所、老人養護中心的大樓，由於室內停電，大部分老人和小孩都聚集在廣場，大樓管理員說，停電時有2位民眾受困電梯，他趕緊用工具打開電梯門，幫助2人脫困，他猜想附近應該都停電，若要通知消防人員到場，可能緩不濟急，所幸沒有人員受傷。
(中時)
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