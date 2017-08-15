金大范靚文3000人中出頭 奪科技部研究創作大獎
金門大學長期照護學系首屆畢業生范靚文以探討「金門地區高齡創新服務之顧客使用意願」為主題，從全國2971件獲科技部補助的大專學生研究計畫中脫穎而出，榮獲科技部105年度「大專學生研究創作獎」。
剛通過教育部系所評鑑的金大長照系成立於2013年8月1日，今年第1屆畢業生范靚文在健康護理學院代理院長兼長照系主任翁瑞宏教授的指導下，參加科技部補助進行的大專學生研究計畫，獲得科技部今年「大專學生研究創作獎」，傑出的表現也讓她以榜眼的優異成績，高分錄取國立陽明大學碩士班。
翁瑞宏表示，范靚文的得獎論文以關懷金門地區高齡照護服務與提升在地長照服務品質為研究初衷，探討金門地區高齡者與家庭照顧者對高齡創新服務之使用意願與相關影響因素，最終在近3000件作品中脫穎而出，展現金大長照系在培育優秀學生的努力與成果。
在學長姐的帶頭衝刺下，該校今年續有2位同學分別以「金門地區中老年人選擇長照服務類型之意願與影響因素」、「身心機能活化運動對金門社區老年人的心理健康影響」為題，獲得科技部106年度大專學生研究計畫補助。
(中時)
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