大潭天然氣電廠跳電 造成全台21個工業區停電

受到今天下午4時51分桃園大潭電廠6部機組跳脫的影響，新竹以北的工業區（含宜蘭、台東及花蓮），共計20個，只有新北市的樹林工業區，及台東縣的豐樂工業區沒停電，其餘18個工業區都停電（含部分停電）；至於新竹以南的中南部42個工業區，目前只有頭份與竹南工業區停電（含部分停電）。

另屏東的屏南工業區也停電，但目前已恢復供電。

(工商)