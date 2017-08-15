交通停電情形》 全台96郵局無法領錢

全台下午突然出現大跳電，全台有96間郵局受到波及，電力中斷導致窗口與ATM無法使用，範圍含括台北、三重、板橋、桃園、宜蘭、雲林、高雄，目前陸續恢復電力中。

高公局表示，高速公路服務區與收費系統目前沒有問題。民航局初步調查，全台各機場維持正常運作。

公路總局指出，目前「臺北所宜蘭站」、「臺北所基隆站」、「二工處苗栗段」、「西濱北」、「西濱中第二段」、「蘇花改東澳段」、「一工處景美段」停電。監理所站備有發電機運轉，且跳電時間接近櫃檯服務結束的時間，所以不影響民眾服務。

(中時)