買1包捐1元 口香糖業者助偏鄉兒童看牙
台灣12歲以下兒童平均有2.5顆齵齒，尤其是偏鄉兒童因為資源相對不足，牙齒保健措施普遍較差，有口香糖業者發起捐款計畫，從明（16）日起至10月3日，只要消費者購買1包口香糖，就捐出1元，希望募得經費協助牙醫師前進偏鄉，替兒童進行義診。
根據衛福部統計，台北市平均每位牙醫師服務人數為893人，反觀其他鄉鎮地區如彰化縣芳苑鄉，平均每位牙醫服務人數高達3萬6637人，差距高達40倍。中華民國兒童牙科醫學會理事長李楊鈞指出，Extra重拾笑容行動計畫去年募得200萬元，前進7縣市，今年則計畫前往全台12所偏鄉小學義診。
兒福聯盟文教基金會執行長陳麗如指出，偏鄉的孩子難以改變家庭結構問題，很多隔代教養，衛生觀念不足，小學一、二年級的小孩滿口爛牙，卻從來沒有看過牙醫，家長早出晚歸忙於經濟，連最基本的溫飽都是問題，更難有時間照顧孩子口腔健康。國際兒童牙科醫學會理事長蔡宗平說，使用氟化物再輔與其他的口腔保健措施，擁有健康的口腔是不困難的。
(中時)
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