大停電！新北1350處路口號誌停擺

全台大跳電，新北市4000處路口號誌，粗估有1350處停擺約三分之一，僅貢寮區未受影響，因適逢下班時間，各地交通大打結，新北市交通局長王聲威表示，目前已緊急聯絡台電，警方也派出警力維持交通秩序。

王聲威也說，目前全新北394站Youbike有103處停電，只能還車無法借車，提醒民眾注意。

台北市交通局表示，北投區、大同區、中山區、信義區、文山區、松山區、大安區、中正區、萬華區域停電，號誌不亮路口多，大路口如忠孝基隆、基隆松隆、忠孝松山、中山愛國、重慶民族、承德民族等路口均失去電力。

(中時)