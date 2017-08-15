大潭電廠跳電 桃園32電梯受困

桃園共發生32起電梯受困事件。（消防局提供）

今天下午4點52分桃園是觀音區大潭電廠發生跳電，桃園市各行政區均有停電情形，根據桃園市消防局統計，共有32處發生民眾受困電梯的是件，除觀音、龍潭、復興區之外，均有停電及電梯受困，所幸並無人員傷亡，目前台電人員仍在搶修中，直至下午5點半，電梯受困案件已大多解除。

(中時)