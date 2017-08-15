全台跳電 鄭弘儀直播：台電董座和經濟部長準備捲舖蓋

全台大停電，鄭弘儀透過直播關心災情。（圖／翻攝自鄭弘儀臉書）

鄭弘儀稍早在臉書宣布廣播節目暫停。（圖／翻攝自鄭弘儀臉書）

鄭弘儀預言台電董座和經濟部長準備辭職。（圖／中時資料照片）

近來用電量頻創新高，今(15日)下午4時51分全台突然出現大跳電情況，至今各地災情不斷，引發民眾怨聲，稍早鄭弘儀原定在寶島聯播網主持的節目也因停電臨時取消，他急中生智，用臉書直播關心各地情況，更預言表示這件事將使蔡英文總統的電力政策被外界檢討，「台電的董事長和經濟部長明天可能要捲舖蓋」。

鄭弘儀稍早在臉書緊急宣告《寶島全世界》緊急喊停，說：「目前台電系統出現狀況，電台發電機雖已修復，但又發生故障。目前正在全力搶修中，今日節目暫時無法發送。待電力修復立刻為各位服務。」

因廣播工作無法順利執行，鄭弘儀便決定改用臉書直播關心災情，他邊滑手機透露台中工業區傳出大規模停電，還有彰化、林口、新竹...全台等地都傳出停電，連總統府前交通號誌都停擺，「總統府是台灣的政治指揮中心，它是台灣的靈魂，所以如果連總統府都停電，這件事情非常非常嚴重，這是國家安全層次的問題。」

除了全台各地民間傳出災情，竹科、中央氣象局、農委會等重要機構也傳停電，讓鄭弘儀語氣沉重說：「你說這事情怎麼會不嚴重？」台電官網也出現癱瘓情形，但發言人已表示停電主因和台電有關，鄭弘儀說：「如果這樣，事情還算小一點，停電如果是和台電有關，影響還小一點，停電如果和台電無關，這個事情才大條。」

對此，鄭弘儀直言：「這是我從事新聞工作30多年最嚴重的停電事件，各界之後勢必會檢討政府的電力政策，台電董事長和經濟部長明天可能要捲舖蓋走人」，並表示：「企業怎麼求償？民進黨政府的非核家園政策未來要如何？一定會有所檢討。」

(中時電子報)