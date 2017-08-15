北市超商、超市及量販店 明年起兩袋合一 年減2千萬個塑膠袋

環保署今天修正公告「購物用塑膠袋限制使用對象、實施方式及實施日期」，北市環保局也公告全市購物用塑膠袋與垃圾袋「兩袋合一」執行方式，預估每年可減少2000萬個購物用塑膠袋，是首個全面實施的縣市。

台北市環保局表示，「兩袋合一」是結合台北市垃圾費隨袋徵收制度與環保署限塑政策的創新環保措施，兩袋合一後，消費者只要付費一次，即可獲得購物用塑膠袋與專用垃圾袋的雙重服務，同時減少一個塑膠袋使用量，省錢又環保。

也就是說，兩袋合一公告實施之後，明年1月1日起，在台北市的量販店、超級市場及連鎖便利商店的業者將不可再販售各式購物用塑膠袋，店內只能販售「環保兩用袋」，消費者所買到的環保兩用袋，除可購物使用外，最終也可做為台北市專用垃圾袋使用。

之後，北市超商、超市及量販店每年約可減少2000萬個塑膠袋使用量，堆疊起來厚度相當於5.3座台北101大樓，長度約可繞行台灣8.8圈，重量約為50頭大象（約470公噸）。

環保局表示，新的環保兩用袋外觀、規格9月將正式發表，袋身均通過國家檢驗，今年底則會完成鋪貨，明年1月1日起在超商、超市及量販店均可買到。

(中時)