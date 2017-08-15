第41屆金鼎獎頒獎 讀書共和國社長郭重興：我相信閱讀

「我相信閱讀。」第41屆金鼎獎今（15）日下午頒獎，讀書共和國出版集團社長郭重興從行政院長林全手中獲得「特別貢獻獎」，郭重興表示，這個獎是和讀書共和國所有的夥伴一起得的，「雖然一路上有愉快也有辛苦，但多年後回憶這段時光，應該會覺得是最幸福的時刻。」

第41屆金鼎獎今天舉行頒獎典禮，包括雜誌、圖書及數位出版類3大類19個獎項，總計29件作品脫穎而出，行政院長林全頒發「特別貢獻獎」給讀書共和國出版集團創辦人暨社長郭重興。（鄧博仁攝）

郭重興曾參與創辦城邦出版，2002年創辦讀書共和國，旗下從最早的5家出版品牌，成長到目前的39家，讓許多優秀的編輯找到發揮的舞台。郭重興表示，邱吉爾曾在敦克爾克戰役結束後說，只要英語還存在，敦克爾克就不會被遺忘，「而對我來說，台灣只要還有人打開書或閱讀器來讀，我們就會堅守在出版的崗位上。」

「我最大的痛就是為什麼台灣寫東西的人這麼少？」郭重興也表示，出版社應把培養編輯和找到適合的編輯合作當作核心，「其實我覺得出版重要的就是這件事，有更多好的編輯，台灣的閱讀才會提升。」

林全頒獎前致詞時表示，雖然因為忙碌，沒有辦法保持每天看書的習慣，但看一個國家的文明發展，出版業是重要的指標，「郭重興在讀書共和國培養的編輯人，對於未來出版界一定會帶來更多的創意。」

今年金鼎獎共有1,178件作品報名，其中有29件作品獲獎，另外29件獲推薦為優良出版品。文化部長鄭麗君表示，她認為台灣的出版業，在亞洲社會裡可說最具文化、思想與公民性，「雖然過去幾年產值好像衰退，但今年一到五月比起去年同期，已經止跌回升，有一點點成長。」

今年圖書類出版獎非文學類圖書獎多與社會議題相關，有談勞動議題的《靜寂工人：碼頭的日與夜》、剖析公務體系問題的《公門菜鳥飛：一個年輕公務員的革新理想》、剖析土地政策的《土地正義：從土地改革到土地徵收，一段被掩蓋、一再上演的歷史》。圖書類個人獎圖書編輯獎也由探討街友、遊民生命故事的《無家者》編輯李晏甄獲獎。

《公門菜鳥飛》作者魚凱領獎時透露，這本書原本的書名是「幹什麼公務員」，他笑說，「讀起來可能覺得像在罵人，但也是我希望公務員可以用來反思。」他表示，他目前已經離開公職，但仍然在持續投入公務文化改革，「政府改革的能量，來自公務文化的改變，答案要靠所有人一起來尋找。」

《土地正義：從土地改革到土地徵收，一段被掩蓋、一再上演的歷史》作者徐世榮領獎時開玩笑表示，「看到麥克風，就想呼口號，但今天不是這樣的場合。」他表示，希望因為土地徵收而受害、目前還在抗爭的人，能夠堅持，不要放棄，「土地不是用來買賣、炒作的商品，而是用來生活、安身立命的家。」

徐世榮也特地邀請來自台南、住家土地即將面臨徵收的陳媽媽上台致詞。陳媽媽表示，「政府就是沒有把我們當做人看待。」她除了，想請政府能夠幫幫忙，讓他們能夠保有家，也希望大家多讀這本書，多了解台灣土地的事。

(中時)