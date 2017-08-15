跳電超過1小時！ 全台半數百貨陷入黑暗期
全台大跳電，北中南各家百貨公司才要迎來下班購物人潮，頓時陷入黑暗期，從信義區的新光三越A8、微風松高到統一時代百貨、京華城，新北則有中和環球、機捷線的A8環球、新竹巨城至台中則有廣三SOGO、豐原太百等，甚至遠百台中、台南與高雄等店皆陷入黑暗期。
新光三越指出，跳電自下午4時52分起，至今逾一小時還未恢復，各店皆有備用電提供客梯進行疏散，統一時代則暫時停止交易。
百貨跳電在上周日即陸續傳出，上周日下午4時多即有板橋大遠百傳出跳電，業者強調在節電機制下再做調整，而今日自4時52分起陸續在信義區、松山區、新北中和區、 桃園、新竹、台中等精華地區也都有百貨公司停電，多數受到台電跳電所影響，即使是全球綠色大樓台北101，即使有自屬發電機制，仍有部樓層受到跳電影響，像是證交所也是一度一片漆黑，至於台中以北各家百貨公司因停電而損失業績，業者強調，還等台電復電再說。
(工商)
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