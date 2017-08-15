世大運》美國隊官網推薦必看五大賽事 棒球中韓之戰

世大運棒球賽中華隊最年輕菜鳥投手江國豪（圖），是總教練郭李建夫點名的「驚奇」，第一次入選中華隊就定位在終結者角色，雖有壓力，但江國豪認為「是壓力也是助力」。中央社記者謝靜雯攝 106年8月1日

台北世大運開幕在即，美國代表團已經抵達選手村，他們的官網上提出必看的五大重點賽事，其中之一就是棒球中韓之戰，其它的還有足球義大利vs.巴西，以及桌球、游泳和籃球。

2015年光州世大運棒球項目中華隊與日本隊在磅礡大雨中並列金牌，韓國隊僅獲銅牌。棒球是台灣民眾最喜歡的運動賽事，8月23日晚間6點半中華與韓國之戰肯定會成為台灣民眾最關注的焦點。

義大利是2015世大運男子足球冠軍，7月23日下午4點將在分組預賽碰到實力強勁的巴西，精彩可期。

美國男籃上屆世大運奪得金牌，本屆派出普度單一大學隊參賽，20日晚間5點30分首戰南美強敵阿根廷。

美國游泳隊在上屆世大運拿到34面獎牌，其中15面是金牌，本屆依舊是美國代表隊的重點奪牌重點項目。

桌球項目，中國隊在上屆7項賽事拿到4面金牌，本屆美國隊派出4位奧運選手，有機會奪取好成績。

(中時電子報)