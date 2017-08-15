全台大停電！ 國民黨立院黨團：經長李世光下台負責

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今天下午4時許，全台各地陸續傳出停電消息，對此，國民黨立法院黨團緊急發表聲明，除要求政府盡速搶修復電，更要求經濟部長李世光應為此次大停電事件負責，為監督管理不善下台負責。

國民黨團聲明表示，此次大停電為20年來首見，影響層面甚鉅，政府應窮盡一切力量儘速搶修復電，以安民心。

聲明也說，今年供電吃緊早在預料中，包括在野黨與社會各界一再預警政府應提早因應，妥慎規劃全台供電措施，國民黨團要求主管單位經濟部長李世光應為此次大停電事件，負起完全政治責任，為監督管理不善下台負責。

國民黨團指出，鑒於此次大停電事故影響至鉅，且牽涉未來台灣整體能源政策走向，將要求行政院長林全，應於下周立法院臨時會進行專案報告。

(中時)