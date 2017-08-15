全台大跳電 影響雲林44092戶

受桃園大潭電廠機組跳電，全台大跳電，雲林也受波及，斗六及六輕停電5至10分鐘，但對生產線作業影響不大，而元長、斗南、西螺、崙背與麥寮等鄉鎮也傳出短暫停電，目前都已恢復供電，但是為了維持穩定供應，台電雲林區處從下午六點到六點五十分採分區停電應急，估計有44092戶受影響。

台電今下午4時51分桃園大潭電廠6部機組跳脫，因供電容量減少約400萬瓩，電力系統頻率瞬間降低，因而自動啟動低頻電驛的安全保護措施，造成全台多處停電，台電緊急處理，陸續恢復供電，將同步儘速確認大潭跳脫原因。

而此影響，雲林各工業區也被影響，元長工業區16:55分停電，17:15分復電，產品受損情形，後續調查中。斗六工業區16:55分停電，17:00分復電。離島交輕工業區16:55分停電，17:05分復電。雲林科技工業區、豐田工業區及中部科學園區三個工業區無停電情形。

麥寮長庚醫院17:00停電，17:11復電。餘各大醫院都不受影響。

(中時)