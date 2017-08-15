全台百貨大停電 統一、環球A8已恢復供電
今全台多處發生停電狀況，百貨業者也在毫無預警下面對停電的突發情況，在下午4時51分多家百貨全館跳電，包括新光三越信義新天地A11及A8、統一時代百貨台北店、Global Mall新北中和店及桃園A8、京華城、大葉高島屋、豐原SOGO等均傳停電消息，整個信義商圈及多家百貨皆面臨跳電狀態。
統一時代百貨表示，停電期間僅剩緊急照明，而電梯因維護顧客安全而停用，雖館內有陸續疏散人潮，但就算沒冷氣，仍有顧客留在現場用餐逛街，不過目前已慢慢恢復電力；Global Mall、京華城、大葉高島屋均表示，電梯因有後備電源，民眾均安全疏散完畢，目前啟動緊急照明，現階段停止營業，視復電狀況再決定營業時間，Global Mall表示「目前僅剩員工在館內，為了安全起見而停止營業，而桃園A8已正常供電，中和店為安全起見待電量穩定後，將回復正常營，請民眾留意公告。」；遠百桃園、台中、嘉義（已恢復）、台南、高雄也面臨停電，目前影響樓面照明，電梯、手扶梯都正常運作，影響最大為餐飲；而京站、美麗華百樂園目前供電正常，也請民眾多注意各百貨公告。
(中時)
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