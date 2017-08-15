割草驚魂 鐵絲剌下巴差1吋穿喉

許姓男子操作割草機，遭彈起的鐵絲剌入下巴！（南投醫院提供）

南投縣信義鄉許姓民眾，日前在葡萄園操作割草機清除雜草時，割草機打到地上的鐵絲，導致鐵絲噴飛刺入下巴，深達6公分，差點就剌入氣管！到南投醫院急診，移除鐵絲後已無大礙。

許姓男子剛被鐵絲穿刺時，沒有特別疼痛，因此照樣工作，後來他的妻子，看到他嘴角滲血，才發現臉上插著大約3公分的鐵絲，想要自行拔除但沒有成功，而臉部也開始出現刺痛感、喉嚨痛等。

經送到南投醫院急診，醫師發現生鏽的鐵絲長達9公分，差一點傷及氣管，在施打破傷風及拔除鐵絲後已無大礙，持續外科門診追蹤。

南投醫院外科醫師黃信傑表示，鐵剛小好沿著下巴刺進喉部的肌肉，若再深入2公分便可能導致嚴重傷害！幸好鐵絲細直、沒有倒鉤，未傷及頸動脈、靜脈等大血管或甲狀腺，若鐵條往上可能插入口腔、舌頭，往下可能傷及氣管、食道，嚴重可能因感染引發敗血症！

(中時)