世大運》全台大跳電 選手村、媒體中心安啦

今日啟用的世大運媒體中心未受跳電影響。(林宋以情攝)

全台15日下午近4時51分時發生大跳電，不過即將登場的台北世大運，包括選手村以及今啟用的媒體中心都未受影響，練習場館僅有板樹體育館與松山高中停電，不過當時並無選手在場地練習。

世大運發言人楊景棠表示，今日揭幕的媒體中心並未受到影響，「選手村也照常供電，唯一停電為新北板樹體育館以及松山高中，不過當時並無隊伍練習，前往該場館練習的隊伍也緊急協調至其他場館備戰。」

至於田徑場出現煙霧，楊景棠則表示，該煙霧是由於場館備援系統自動開啟，柴油發電機運轉中產生的煙霧，已立即排除。

(中時電子報)

台北世大運媒體中心今日啟用。(林宋以情攝)