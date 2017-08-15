全台大跳電 僱主可要求勞工加班給雙倍薪

今下午全台各地都傳出無預警停電，勞動部指出，如果因為跳電造成公司損失，可視為天災、事變、突發事件，可要求勞工加班，勞工不得拒絕，但雇主支付的加班費，也要提高到2倍，且事後要給予適當休息。

勞動部指出，因跳電屬突發事件，雇主可引用《勞基法》第32條規定要求勞工加班，勞工不得拒絕，但若雇主引用該條，依規定加班費也需提高為2倍，且需在24小時內通知工會，若無工會則需通報給地方主管機關備查。

(中時)