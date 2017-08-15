蚊子館BRT梧棲機場 將供消防局使用

閒置已久的BRT梧棲維修機廠，將提供給消防局「三合一」使用，議員尤碧鈴（左）前往現勘。（陳淑娥攝）

閒置已久的BRT梧棲維修機廠，將提供給消防局「三合一」使用，議員尤碧鈴表示，未來梧棲消防分隊搬至新址後，廳舍舊址盼能成為梧棲區里民聯合活動中心使用，以活化土地，共創市府、市民、救災救護三贏局面。

梧棲消防分隊辦公聽舍已有30年歷史，現址位於梧棲區中興路住宅區巷內，旁有菜市場和學校，易造成交通壅塞及出入不便，嚴重影響救災救護車輛出勤速度及行車安全；另外，廳舍老舊及狹小，造成消防車輛停放及救災器材存放空間嚴重不足。

尤碧鈴指出，台中市快捷巴士(BRT)藍線，於2015年7月8日起，變更為「優化公車專用道」，原先規畫作為BRT行控中心的梧棲機廠，數公頃的土地荒廢至今，立即爭取梧棲消防分隊遷移至行控中心，廣大的腹地可以當成隊員常訓場地之用。

尤碧鈴說，梧棲消防分隊遷移後的廳舍舊址，盼能移撥梧棲區公所，為「中正、中和、文化、安仁里聯合活動中心」使用，活化再利用，共創市府、市民、救災救護三贏局面。

消防局長蕭煥章表示，梧棲維修機廠未來將供消防局「三合一」使用，包括車輛保養場、救災救護駕駛訓練及梧棲消防分隊遷建，初步已達共識；不過，分隊舊址是否適合作為聯合活動中心，財政局及民政局尚有疑慮，18日現勘後才能評估可行性。

(中時)